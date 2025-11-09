Erdoğan Suriye'ye geri dönenlerin sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Biz ensarız, onlar muhacir. Dolayısıyla ensar olarak biz bu muhacirlerimizi kapı dışarı etmeyiz, edemeyiz dedik ve sözümüzde de sonuna kadar durduk" ifadelerini kullandı

"SURİYE’YE DÖNENLERİN SAYISI 1 MİLYON 290 BİNE ULAŞTI"

Geri dönüşlere de değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’nin kuzeyinde konut yapımlarına da başladık. Bunlar da devam ediyor. Suriye birlik ve beraberliğini huzur ve istikrarı tahkim ettikçe dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış sığınmacıların dönüşü de hızlanıyor. Bakın şimdi nereye geldik? Suriye’ye yaptırımlar kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Ne oldu? Ne olacaktı? Siyasette mesele ufuk meselesidir, ufuk… Varsa ufkunuz, sorun çözersiniz. Ama ufkunuz yoksa, hiçbir şeyi halledemezsiniz. 2016’dan itibaren Suriye’ye dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bunlar da bizim için sevindirici, güzel neticeler. "