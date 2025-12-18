Furkan Torlak uyuşturucu testi için örnek verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Mehmet Akif Ersoy hakkında ortaya atılan uyuşturucu ve taciz iddialarına ismi karışan Furkan Torlak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa etmesi ile gündemdeydi. İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan haberde bir kadın spikerin ifadesine dayandırılan bu iddialarda Torlak’ın da adının geçtiği ifade ediliyordu.

CEM KÜÇÜK'ÜN İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Torlak'ın adı bir de Cem Küçük'ün canlı yayında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Küçük katıldığı yayında, "Ankara’da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Uyuşturucu testine de girmesi lazım" ifadelerini kullandıktan sonra Torlak yanıt hakkını şu şekilde kullanmıştı:

Furkan Torlak uyuşturucu testi olmak için başvuru yaptı! Cem Küçük'ün iddialarına yanıt verdi

Aracım A6 model ve 10 milyon TL değil, yarısı kadar. 2021’de bir önceki evimi satarak şu anki evi aldım. O dönem 3-4 milyon aralığındaydı. Tapu ihtilafı nedeniyle fiyatlar düşüktü.

Uyuşturucu testi için çok önceden gönüllü başvuru yaptım. Makamlara 'verebilirim' dedim. Herhalde yakında da yaparım.”

İ stifa kararımda kimse telkinde bulunmadı. Kurumun isminin bu tartışmalara karışmasını istemediğim için sorumluluk hissedip istifa ettim.

'Kütüphane' denilen mekâna, çocukluk arkadaşım espriyle ‘seni kütüphaneye götüreceğiz’ diyerek götürdü. Gürültü nedeniyle girişteki koltukta oturdum, sonra çıktım. O tarihte İletişim Başkanlığı’nda da görevli değildim.

Fuat Uğur hakkında da saygı duyduğum bir büyüğüm olduğunu söyledim. Demleme paylaşımlarına destek vermiş. Ortak dostlar vasıtasıyla bunu öğrendim"

DMM’den Cem’le ilgili yapılan bir açıklamayı kişisel husumete dönüştürüyor. Bu husumeti Ankara’da kimlerden aldığını ve nasıl manipüle edildiğini de biliyorum

UYUŞTURUCU TESTİ İÇİN ÖRNEK VERDİ

Önce Ersoy ile beraber isminin anılması ile DMM'deki görevinden istifa eden sonrasında ise Cem Küçük'ün iddiaları ile gündem olan Torlak, iktidar medyasından A Haber'in muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre bugün uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün başvuruda bulunan Torlak'tan hem kan hem de saç örnekleri alındı. Torlak'ın uyuşturucu testinin sonuçlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.