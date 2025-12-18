19 Mart sabaha karşı 04.00'te adres kaosu: Emniyet İmamoğlu'nun konutunu tespit edemedi

19 Mart'taki operasyonun başlangıç anlarında, yüzlerce polisin elinde geçerli bir hakim kararı bulunmaksızın harekete geçtiği gerçeği aylar sonra gün yüzüne çıktı. İstanbullunun oylarıyla göreve gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle yaşadığı resmi konutta sahur vaktinde karşısında yüzlerce emniyet mensubunu gördü. Gerçekleştirilen bu baskının daha en başında hukuksuz olduğu belirlendi. Hatalı adres içeren karara rağmen, doğru adres için yeni bir hakim onayı alınmaksızın, savcıyla kurulan telefon irtibatının ardından sahur saatinde arama ve gözaltı sürecinin başlatıldığı 9 ay sonra netleşti.

KARARDAKİ ADRES HATALIYDI

İddianame dosyasına giren resmi belgelere göre, mahkeme kararında yazılı adres bilgisinin yanlış olduğu, kararda adı geçen sokağın gerçekte var olmadığı ve bu durumun polis ekiplerince de saptandığı anlaşıldı. Adres Paylaşım Sistemi üzerinden gerçekleştirilen sorgulamalarda, kararda geçen adresin bulunmadığı, aynı mahalle sınırlarında benzer isme sahip başka bir sokak olduğu kaydedildi.

YENİDEN KARAR ÇIKARILMADI

Bu saptamanın akabinde, hukuki prosedür gereği yeni ve net bir mahkeme kararı temin edilmesi gerektiği resmi evraklarda açıkça belirtilmesine karşın, mahkemeye tekrar başvurulmadığı görüldü. Bunun yerine soruşturmayı yürüten savcıyla telefonda görüşüldüğü ve yeni bir hakim kararına lüzum görülmeden alınan talimatla yola devam edildiği ortaya çıktı.

TELEFONLA GELEN ARAMA VE EL KOYMA EMRİ

Resmi tutanaklara göre; 19.03.2025 tarihinde saat 04:00 sularında, Soruşturma Savcısı ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde; planlanan kapsamlı eş zamanlı operasyon saatine yetişmenin mümkün olmayacağı gerekçe gösterilerek, mahkemeden tekrar karar istenmeden, Sarıyer'deki adresine 06:15 – 12:15 saatleri arasında, “gecikmesinde sakınca bulunan hal” kapsamında arama ve el koyma emri verildiği ifade edildi.

OPERASYON İÇİN SAHUR VAKTİ SEÇİLDİ

Bu emir çerçevesinde, 19 Mart 2025 günü sahur saatlerinde, İBB'nin eski konutu olarak bilinen adresinde arama gerçekleştirildi ve gözaltı işlemleri uygulandı. Operasyonun bitiminde ise İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinden el koyma onama kararının temin edildiği kayıtlara geçti.

‘MAHKEME KARARI MEVCUT' DENİLMİŞTİ GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Aradan geçen ayların ardından ortaya çıkan bu evraklar, kamuoyuna “mahkeme kararına dayanan bir işlem” şeklinde lanse edilen baskının, aslında o sırada geçerli bir mahkeme kararı bulunmaksızın başlatıldığını gözler önüne serdi.