Kayseri'de feci kaza: Takla atarak karşı şeride geçti! Taksiyle çarpıştı

Yayınlanma:
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçtikten sonra taksi ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kayseri’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla atarak karşı şeride geçip taksi ile çarpıştı.

Akşam saat 21.00 civarında Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen kazada, M.O.G.'nun kullandığı 38 HS 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle takla atarak karşı şeride geçti.

takla-atan-otomobil-taksiyle-carpisti-1108932-329206-1.jpg

KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKSİ İLE ÇARPIŞTI

Araç, karşı şeritte N.Y.'nin kullandığı 38 T 1582 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın'da feci kaza: Otomobil beton mikseriyle çarpıştı! Hurdaya dönen araçtaki sürücünün durumu ağırBartın'da feci kaza: Otomobil beton mikseriyle çarpıştı! Hurdaya dönen araçtaki sürücünün durumu ağır

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile takside yolcu konumundaki bir kişi yaralandı.

takla-atan-otomobil-taksiyle-carpisti-1108934-329206-1.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın olduğu bulvar polis ekipleri tarafından tek taraflı trafiğe kapatırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonrası kazanın olduğu bulvar yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

