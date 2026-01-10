Bartın'da feci kaza: Otomobil beton mikseriyle çarpıştı! Hurdaya dönen araçtaki sürücünün durumu ağır
Kaza, saat 19:30 sıralarında Bartın - İnkum yolu Gürgenpınarı mevkisinde medyada geldi.
Caner G. yönetimindeki 74 ABV 091 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola dönmek isteyen Emrah Y. (40) kontrolündeki 74 AAT 080 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILAN SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralı Caner G., ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Beton mikseri sürücüsü Emrah Y.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)