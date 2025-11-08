Yalova'da beton mikserinin altında kalan 86 yaşındaki kadın öldü

Yalova'da beton mikserinin altında kalan 86 yaşındaki kadın öldü
Yayınlanma:
Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki kadın, beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yalova'da bir yaya, yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Ziya Taşkent Caddesi’nde saat 11.00 civarında meydana geldi. 86 yaşındaki S.Ö., yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada, iddiaya göre sürücülere yeşil ışık yanması ile birlikte beton mikseri hareket etti. 86 yaşındaki yaya beton mikserinin altında kaldı.yalovada-beton-mikserinin-altinda-kalan-1005106-298191.jpg

Torununu okula götürürken beton mikseri çarpan babaanne hayatını kaybettiTorununu okula götürürken beton mikseri çarpan babaanne hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, S.Ö.’nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

yalovada-beton-mikserinin-altinda-kalan-1005107-298191.jpg

İFADESİ ALINACAK

Olay yeri incelemesinin ardından S.Ö.’nün cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

yalovada-beton-mikserinin-altinda-kalan-1005110-298191.jpg​​​​​​​Kazayla ilgili soruşturma başla​​​​​​​tılırken, beton mikseri sürücüsü Y.D. ifade için emniyete götürüldü.​​​​​​​

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

