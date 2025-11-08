Yalova'da beton mikserinin altında kalan 86 yaşındaki kadın öldü
Yalova'da bir yaya, yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, Ziya Taşkent Caddesi’nde saat 11.00 civarında meydana geldi. 86 yaşındaki S.Ö., yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada, iddiaya göre sürücülere yeşil ışık yanması ile birlikte beton mikseri hareket etti. 86 yaşındaki yaya beton mikserinin altında kaldı.
Torununu okula götürürken beton mikseri çarpan babaanne hayatını kaybetti
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, S.Ö.’nün hayatını kaybettiğini tespit etti.
İFADESİ ALINACAK
Olay yeri incelemesinin ardından S.Ö.’nün cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, beton mikseri sürücüsü Y.D. ifade için emniyete götürüldü.