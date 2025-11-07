Torununu okula götürürken beton mikseri çarpan babaanne hayatını kaybetti
İzmir’in Ödemiş ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, torununu okula götürmekte olan babaanne, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Hürriyet Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yaşandı. Nadire K. (64), birinci sınıf öğrencisi torunu K.K.'yi (7) okula götürürken, Y.Ş. idaresindeki 35 ZFG 60 plakalı beton mikseri kendilerine çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aracın altında kalan babaanne Nadire K.'nin maalesef olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan torun K.K. ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nadire K.'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)