Kanseri yenen ünlü sunucu yaşadıklarını anlattı: Hiçbir arkadaşımı görmek istemiyorum!

"Neredeyse kemiğe sıçrıyormuş, çok geç kalıyormuşuz" sözleriyle rahim ve meme kanseriyle mücadelesini ilk kez 9 ay önce duyuran Nursel Ergin, Günaydın Youtube kanalında Yasemin Durna'ya konuştu.

Kanseri yenen Ergin, hem sağlık durumunu hem de hastalığın ardından değişen ruh halini paylaştı.

"DAHA BENCİL OLMAYI ÖĞRENDİM"

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ergin, sürecin kendisini kökten değiştirdiğini vurguladı:

"Çok şükür atlattım, bitti. Gayet de kalkabildim işin altından ama çok değişiyorsun, iyi anlamda. Yani daha bencil olmayı öğrendim. Daha 'ben' demeyi öğrendim. Önce ben, önce ben mutlu olacağım. Ben bunu yaptığımı zannediyordum, hiç yapmıyormuşum ki hasta oldum. Şimdi çok daha farklıyım."

"BAŞKA HİÇ KİMSEYİ İSTEMİYORUM HAYATIMDA"

Ünlü sunucu, yaşadığı bu değişimin kendisini yalnızlığa ittiğini de itiraf etti:

"Biraz daha yalnızlaştım. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi emin değilim. Ama evimde, kendi kabuğumda çok mutluyum. İşim, gücüm, evim. Bir de yeğenim var. Bir de köpeğim var. Teşekkürler. Başka hiç kimseyi istemiyorum hayatımda. Çok mutluyum evde. Çok mutluyum. Hiçbir yere gitmek, hiçbir arkadaşımı görmek istemiyorum."

"KİMSE YIKAMAZ BENİ BU SAATTEN SONRA"

Nursel Ergin, hastalığı geride bıraktığı için geçmişi kurcalamadığını belirtirken, kanser sürecini kendisini silkelemek için verilmiş bir "ödül" olarak gördüğünü ifade etti:

"Ben hiç böyle geçmişi kurcalamayı seven biri değilim biliyor musun? Yahu hangi kat olduğunu unutur musun ya? Yani her gün gittim radyoterapiye. Vallahi unutmuşum. Beni silkelemek için bir şeydi bu, bana ödül verildi. Ben aldım alacağımı. Şimdi yoluma çok daha sağlam basarak devam ediyorum. Kimse yıkamaz beni bu saatten sonra."

"SAÇINI KAZIMA EN ZORU MESELA"

Hastalığını açıklayarak bir misyon edindiğini düşünen Ergin, zor durumdaki kadınlara ses kayıtları ile destek olduğunu dile getirdi ve saçını kazıtma anlarını paylaştı:

"Saçını kazıma en zoru mesela. Orada öyle bir kadın birliği olalım ki ortaya oturtalım, saralım, sevelim. Kazıyalım saçımızı. Korkmayın. Biliyor musun, ben üstüne bir daha kendim kazıdım. Aldım yine, ağlaya ağlaya kazıdığım saçımı güle oynaya bir daha kazıdım... Kazıdıkça bir de güçlü çıkıyor. O yüzden korkmayın... Her halim güzelmiş benim. Makyaj yapınca, saçım olunca değil. Onu keşfettim. Takılmayın."

Ünlü sunucu, Canan Ergüder'den aldığı destek mesajının ise kendisine çok iyi geldiğini sözlerine ekledi.