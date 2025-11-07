O görüntüler Nejat İşler'i kızdırdı: Nuri Bilge Ceylan'a 'ayıp' diyerek seslendi

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Nejat İşler, oyuncularla yapılan set konuşmalarının görüntülerini yayınladığı için yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a tepki gösterdi.

Cannes’da Altın Palmiye’ kazanan 2014 yapımı Kış Uykusu filminde Nuri Bilge Ceylan ile birlikte çalışan ünlü oyuncu Nejat İşler, konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ORASI BİZİM ÖZELİMİZ"

Ceylan'ın oyuncularla yaşadığı diyalogların görüntülerini paylaşması ile ilgili konuşan İşler, "İlk benimkini yayınlamıştı. Bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor ve bunu servis ediyor. Set bizim için kutsal, ibadethanemiz. Orası bizim özelimiz" dedi.

whatsapp-image-2025-11-07-at-12-01-07.jpeg

Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon lira alacağı dizi için sete çıktıKenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon lira alacağı dizi için sete çıktı

"YÖNETMEN MİSİN, PSİKOLOG MUSUN, PAPAZ MISIN, NESİN?"

Ünlü oyuncu sözlerine, "Bir oyuncuya söylediklerini servis ediyorsan… Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın, nesin ağabey? Tamam, oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyoruz da o bizim işimiz. Ayıp... Çok sevdiğim bir oyuncuyla ilgili videosunu izledim, öfkelendim" ifadeleriyle devam etti.

nuri-bilge-ceylan-bennu-yildirimlar.webp

Annesine şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Güllü'nün oğlu ilk defa konuştuAnnesine şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Güllü'nün oğlu ilk defa konuştu

Nuri Bilge Ceylan daha önce de oyuncularla yaptığı set diyaloglarını paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Ceylan’ın, Ahlat Ağacı filminde Bennu Yıldırımlar'a verdiği yönlendirmelerin yer aldığı görüntüler tartışma yaratmış, Yıldırımlar da bu paylaşımların etik olmadığını söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Hırsızlara şok!
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon lira alacağı dizi için sete çıktı
Fatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok
