Tarkan'ın milyonlarca liralık eğitim bağışı yaptığı iddia edilmişti: Resmi makamlardan açıklama geldi

Sosyal medyada yayılan Tarkan’ın Sivas’ta eğitim için yüklü bağış yaptığı iddiaları, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yalanlandı. Müdürlük, resmi başvuru yapılmadığını ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ünlü pop yıldızı Tarkan’ın Sivas’ta eğitim için yüklü miktarda bağışta bulunduğu iddia edildi. İddialara göre Tarkan, kentte okul, kütüphane ve spor tesisi yapılması amacıyla 22 milyon Dolar bağışladı.

Haber kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan’dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, resmi makamlar iddiaları yalanladı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber mecralarında ülkemizde tanınmış sanatçılarından birinin ilimiz içerisinde; okul, spor salonu, kütüphane alt yapılarında kullanılmak üzere bağış yaptığına dair paylaşımlar yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu edilen bağışlarla ilgili olarak resmi kurumlarımıza yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

