Tarkan'ın milyonlarca liralık eğitim bağışı yaptığı iddia edilmişti: Resmi makamlardan açıklama geldi

Ünlü pop yıldızı Tarkan’ın Sivas’ta eğitim için yüklü miktarda bağışta bulunduğu iddia edildi. İddialara göre Tarkan, kentte okul, kütüphane ve spor tesisi yapılması amacıyla 22 milyon Dolar bağışladı.

Haber kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan’dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, resmi makamlar iddiaları yalanladı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber mecralarında ülkemizde tanınmış sanatçılarından birinin ilimiz içerisinde; okul, spor salonu, kütüphane alt yapılarında kullanılmak üzere bağış yaptığına dair paylaşımlar yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu edilen bağışlarla ilgili olarak resmi kurumlarımıza yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.