Tarkan'dan sessiz sedasız 22 milyon dolarlık bağış

Yayınlanma:
Megastar Tarkan Sivas'ın 5 ilçesindeki en yoksul mahallelerindeki çocuklara15 okul, kütüphane ve spor salonu yapılması için 22 milyon dolarlık bağış yaptı.

Türkiye'nin dünya starı Tarkan bu defa şarkıları ya da klipleri ile değil yaptığı 22 milyon liralık bağış ile gündeme geldi. Tarkan'ın Sivas'ın 5 ilçesine 22 milyon dolar değerinde bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Hürriyet'ten Yalçın Bayer'in bugünkü köşe yazısına dile getirdiği bilgilere göre megastar Tarkan, Sivas’ın en yoksul mahallelerindeki 30 binden fazla çocuk için modern okullar inşa etmek üzere yaklaşık 22 milyon doları sessiz sedasız bir şekilde bağışladı.

tarkann.jpg

OKUL KÜTÜPHANE SPOR SALONU...

Tarkan'ın yaptığı bu bağış ile Divriği, Gürün, Kangal, Zara ve İmanlı ilçelerinde 15 yeni okul, laboratuvar, kütüphane ve spor salonu inşaa edilecek.

YAPAY ZEKA KLİBİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Megastar Tarkan, yeni şarkısı 'Anılarla Yaşamak' ile geçtiğimiz günlerde sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Tamamen yapay zeka kullanılarak hazırlanan klipte, İstanbul’un duygusal ve melankolik ruhunu yansıtmak planlanmıştı.

tarkan-yapay-zeka.jpg

Tarkan'dan çok konuşulan klip!Tarkan'dan çok konuşulan klip!

Öte yandan Tarkan'ın uzun zaman sonra konserlerine hazırlandığı, Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek dev konser serisiyle yeniden sahnelere döneceği öğrenilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Sibel Can'dan 86 milyon TL'lik bebek hediyesi!
Cemre Baysel şikayetçi oldu: 6 yıl hapisleri isteniyor