Tarkan'dan çok konuşulan klip!

Megastar Tarkan'ın, “Anılarla Yaşamak” adlı yeni şarkısı için yapay zeka kullanılarak hazırlanan klip gündem oldu.

Megastar Tarkan, yeni şarkısı “Anılarla Yaşamak” ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sözleri Aysel Gürel’e, müziği Tarkan’a ve düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait olan eser, tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Şarkı için hazırlanan klip ise gündem oldu. Tamamen yapay zeka kullanılarak hazırlanan klipte, İstanbul’un duygusal ve melankolik ruhunu yansıtmayı planladıkları belirtildi.

KONSERLERE HAZIRLANIYOR

Megastar, yeni şarkının heyecanını yaşarken bir yandan da vereceği konserlere hazırlanıyor. Tarkan, uzun bir aradan sonra Ocak ayında Volkswagen Arena’da gerçekleştireceği dev konser serisiyle yeniden sahnelere dönecek.

Söz konusu konserlerin biletleri çıktığı anda tükenmiş, bilet sitesi çökmüş, binlerce kişi bilet alabilmek için sıraya girmişti.

