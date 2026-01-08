Ünlü oyuncudan hırsızlık itirafı: Giydiğim her şey çalıntıydı

Ünlü oyuncudan hırsızlık itirafı: Giydiğim her şey çalıntıydı
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Mia Goth, verdiği röportajda ergenlik yıllarına dair bir itirafta bulundu. O yıllarda hırsızlık yaptığını söyleyen Goth, "Giydiğim her şey çalıntıydı" dedi.

Frankenstein, Everest ve Infinity Pool gibi yapımlardaki performansıyla tanınan ünlü İngiliz oyuncu Mia Goth, son röportajıyla gündem oldu. 32 yaşındaki Goth, ergenlik yıllarında dair bir sırrı ilk kez paylaştı.

mia-goth-hirsizlik.webp

"SAÇ BANDIMDAN KÜPELERİME KADAR"

Ergenlik yıllarında birçok kez hırsızlık yaptığını itiraf eden ünlü oyuncu, "Bir dönem vardı ki, üzerimdeki saç bandımdan küpelerime, taytımdan ayakkabılarıma ve aradaki her şeye kadar giydiğim her şey çalıntıydı" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANIYORSUN VE SONRA BIRAKIYORSUN"

Hukuki sonuçlarla karşılaştığında bu alışkanlığından vazgeçtiğini belirten Mia Goth, bu süreci "Tutuklanıyorsun ve sonra bırakıyorsun." diyerek anlattı.

mia-goth.jpg

Serenay Sarıkaya 'şunu sakın unutma' diyerek açıkladı'Şunu sakın unutma' diyerek açıkladı

Gençliğinde modellik yaptıktan sonra oyunculuk kariyerine Nymphomaniac ile adım atan Mia Goth, X film serisinde Maxine Minx ve Pearl'ü canlandırarak kariyerinde bir dönüm noktası yaşamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Magazin
Ünlü oyuncudan Cem Yılmaz tepkisi: Buna kim güldü?
Ünlü oyuncudan Cem Yılmaz tepkisi: Buna kim güldü?
Bergüzar Korel çok konuşulan o sahneyi anlattı
Bergüzar Korel çok konuşulan o sahneyi anlattı