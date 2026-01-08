Ünlü oyuncudan hırsızlık itirafı: Giydiğim her şey çalıntıydı

Frankenstein, Everest ve Infinity Pool gibi yapımlardaki performansıyla tanınan ünlü İngiliz oyuncu Mia Goth, son röportajıyla gündem oldu. 32 yaşındaki Goth, ergenlik yıllarında dair bir sırrı ilk kez paylaştı.

"SAÇ BANDIMDAN KÜPELERİME KADAR"

Ergenlik yıllarında birçok kez hırsızlık yaptığını itiraf eden ünlü oyuncu, "Bir dönem vardı ki, üzerimdeki saç bandımdan küpelerime, taytımdan ayakkabılarıma ve aradaki her şeye kadar giydiğim her şey çalıntıydı" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANIYORSUN VE SONRA BIRAKIYORSUN"

Hukuki sonuçlarla karşılaştığında bu alışkanlığından vazgeçtiğini belirten Mia Goth, bu süreci "Tutuklanıyorsun ve sonra bırakıyorsun." diyerek anlattı.

Gençliğinde modellik yaptıktan sonra oyunculuk kariyerine Nymphomaniac ile adım atan Mia Goth, X film serisinde Maxine Minx ve Pearl'ü canlandırarak kariyerinde bir dönüm noktası yaşamıştı.