Serenay Sarıkaya 'şunu sakın unutma' diyerek açıkladı
Bir dergiye açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, "şunu sakın unutma" diyerek genç kadınlara tavsiyede bulundu.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bir dergi için kamera karşısına geçti. Sober Digital’e verdiği röportajda kariyer yolculuğundan kişisel dönüşümüne kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kariyeri boyunca karşılaştığı engellerin kendisini güçlendirdiğini belirten Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Benim çocukluğumdan beri hayatımda hiç ama hiç kolay bir şey olmadı; kolayca ulaştığım, böyle bir mucize gibi çabucak hallolan. Dolayısıyla benim için gerçek anlamıyla başarı, zorlukları aşmakla ilgili bir şey. Kendime dair bir sürü şey öğrenirken zorlu bir yolculuktan geçtim. Beni başka türlü bir şeye dönüştürdü bu. Bir savaşçıya dönüştürdü diyeyim."

Sık sık eleştirilmesiyle ilgili soruya da yanıt veren ünlü oyuncu, "Her konuda eleştiriliyorum. Yani sadece Serenay olduğum için bile rahatsızlık duyduğunu düşündüğüm insanlar var. Önemli değil, var olmaya devam edeceğim" dedi.

"SENDEN DAHA ÖNEMLİ HİÇBİR ŞEY YOK"

"Seni izleyen genç kadınlara ‘Bunu sakın unutma’ diyeceğin tavsiyen nedir?" diye sorulan Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu sakın unutma ki; bunu insan yaş aldıkça daha fazla hissediyor, senden daha önemli hiçbir şey yok. En öncelikli sen. Önce ben iyi olayım, sonra etrafımı iyi edebilirim. Uçaklarda da öyle bir uyarı vardır ya; önce sen kendi maskeni tak, ondan sonra çocuğuna tak. En önemlisi bu sanki."

