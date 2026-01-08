Serenay Sarıkaya 'şunu sakın unutma' diyerek açıkladı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bir dergi için kamera karşısına geçti. Sober Digital’e verdiği röportajda kariyer yolculuğundan kişisel dönüşümüne kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kariyeri boyunca karşılaştığı engellerin kendisini güçlendirdiğini belirten Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Benim çocukluğumdan beri hayatımda hiç ama hiç kolay bir şey olmadı; kolayca ulaştığım, böyle bir mucize gibi çabucak hallolan. Dolayısıyla benim için gerçek anlamıyla başarı, zorlukları aşmakla ilgili bir şey. Kendime dair bir sürü şey öğrenirken zorlu bir yolculuktan geçtim. Beni başka türlü bir şeye dönüştürdü bu. Bir savaşçıya dönüştürdü diyeyim."

Sık sık eleştirilmesiyle ilgili soruya da yanıt veren ünlü oyuncu, "Her konuda eleştiriliyorum. Yani sadece Serenay olduğum için bile rahatsızlık duyduğunu düşündüğüm insanlar var. Önemli değil, var olmaya devam edeceğim" dedi.

"SENDEN DAHA ÖNEMLİ HİÇBİR ŞEY YOK"

"Seni izleyen genç kadınlara ‘Bunu sakın unutma’ diyeceğin tavsiyen nedir?" diye sorulan Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı: