Ünlü oyuncudan Cem Yılmaz tepkisi: Buna kim güldü?

Ünlü oyuncudan Cem Yılmaz tepkisi: Buna kim güldü?
Yayınlanma:
Cem Yılmaz’ın son gösterisinde yaptığı "38 yaşında biriyle çıkınca 'çıtır buldu' diyorlar. 38, ölmek üzere" şeklindeki esprisine ünlü oyuncu İclal Aydın'dan tepki geldi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisinde yaptığı espri, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

cem-yilmaz.webp

"38, ÖLMEK ÜZERE"

Gösterisinde, özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, uzun süredir hayatında kimsenin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan, yeni deneyimler yaşayan var mı? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca; 'Çıtır buldu' diyorlar. 38, ölmek üzere!"

Cem Yılmaz’ın '38 yaş' esprisine eski sevgilisinden kurbağalı gönderme!Cem Yılmaz’a eski sevgilisinden gönderme!

"BÖYLE DÜŞÜNEN KABA, BASKIN, VAHŞİ ADAMLAR"

Cem Yılmaz’ın bu sözlerine, oyuncu ve yazar İclal Aydın’dan yanıt geldi. Aydın, ünlü komedyene şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sözüne kulak verilen bir erkeğin 38 yaşındaki kadınlara 'ölmek üzere' demesi tatsız, hiç komik değil ve çok üzücü. Buna kim güldü? Böyle düşünen kaba, baskın, vahşi adamlar. Gülüp geçemem, gülemedim çünkü..."

iclal-aydin.jpg

Cem Yılmaz'ın sözleri ortalığı karıştırdı! İrem Derici 'taş gibiyim' dediCem Yılmaz'ın sözleri ortalığı karıştırdı!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Magazin
Bergüzar Korel çok konuşulan o sahneyi anlattı
Bergüzar Korel çok konuşulan o sahneyi anlattı
Alişan önce yalanladı sonra 'yaşım 50' diyerek gerçeği açıkladı
Alişan önce yalanladı sonra 'yaşım 50' diyerek gerçeği açıkladı