Ünlü oyuncudan Cem Yılmaz tepkisi: Buna kim güldü?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisinde yaptığı espri, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

"38, ÖLMEK ÜZERE"

Gösterisinde, özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, uzun süredir hayatında kimsenin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan, yeni deneyimler yaşayan var mı? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca; 'Çıtır buldu' diyorlar. 38, ölmek üzere!"

"BÖYLE DÜŞÜNEN KABA, BASKIN, VAHŞİ ADAMLAR"

Cem Yılmaz’ın bu sözlerine, oyuncu ve yazar İclal Aydın’dan yanıt geldi. Aydın, ünlü komedyene şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sözüne kulak verilen bir erkeğin 38 yaşındaki kadınlara 'ölmek üzere' demesi tatsız, hiç komik değil ve çok üzücü. Buna kim güldü? Böyle düşünen kaba, baskın, vahşi adamlar. Gülüp geçemem, gülemedim çünkü..."

