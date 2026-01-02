Cem Yılmaz’ın '38 yaş' esprisine eski sevgilisinden kurbağalı gönderme!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın son gösterisinde yaptığı espri, sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil’den manidar bir paylaşım geldi.

Cem Yılmaz, gösterisi sırasında özel hayatına değinerek, "Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. 38 yaşında biriyle çıkıyorum. 'Buldu çıtırı' diyorlar. 38, ölmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin sosyal medyada bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanmasının ardından, ünlü komedyenin 38 yaşındaki eski sevgilisi Necla Karahalil'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Cem Yılmaz'ın sözleri ortalığı karıştırdı! İrem Derici 'taş gibiyim' dedi

"ÖLÜ TAKLİDİN BİLE ADAMI SAHNEYE ÇIKARIR"

Necla Karahalil'in, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Dişi kurbağaların, 'erkeklerden kurtulmak için' ölü taklidi yaptığı belirlendi" ifadesi yer aldı.

Karahalil, bu görselin üzerine ise, "Günaydın, kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır." notunu düştü.