Bergüzar Korel çok konuşulan o sahneyi anlattı

Başrolünü Timuçin Esen ile paylaştığı ve bu ay sonunda izleyiciyle buluşacak olan İlk ve Son dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, gündem olan sevişme sahneleri ile ilgili konuştu.

Dizinin tanıtımlarında yer alan sevişme sahnelerinin sosyal medyada çok konuşulması üzerine ünlü oyuncudan sitem dolu bir açıklama geldi.

Alişan gerçeği açıkladı

"ERKEKLERE HİÇ SORMUYORSUNUZ BU SORULARI"

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Korel, sektördeki cinsiyetçi yaklaşımı eleştirdi. Bu tarz soruların genellikle kadın oyunculara sorulmasına tepki gösteren ünlü oyuncu, "Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hala bunların konuşuluyor olmasını ben anlamıyorum" diyerek sitemini dile getirdi.

Halil Ergün’den emekli maaşı tepkisi!

Dizinin bir ilişki hikayesini konu aldığını hatırlatan Korel, "Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikayeye hizmet eden sahnelerdi" dedi.