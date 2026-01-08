Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Alişan’ın yüzüne botoks yaptırdığı ve bu müdahale nedeniyle kaşlarını oynatmakta zorluk çektiği yönündeki iddialar magazin gündeminde yer almıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ve ifadesinin değiştiği yönündeki eleştirilerin ardından ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak söylentileri yalanlamıştı.

Halil Ergün’den emekli maaşı tepkisi!

Alişan, o paylaşımında "Kaşlar düştü. Sakin… Her şey yolunda" ifadelerini kullanarak botoks yaptırdğı iddiasını esprili bir dille yalanlamıştı.

İTİRAF ETTİ: "KENDİME YATIRIM YAPIYORUM"

Ancak ilk önce estetik müdahale yaptırdığı iddialarını kabul etmeyen ünlü şarkıcı, daha sonra yaptığı açıklamada botoks yaptırdığını itiraf etti. Alişan, şu ifadeleri kullandı:

"Botoks yaptırdım. Güzel de oldu. Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum, yaşım 50."