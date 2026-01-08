Emekli maaşlarına yapılan zam oranları gündemdeyken usta oyuncu Halil Ergün'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Özellikle Yaprak Dökümü dizisindeki Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan ve dün katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan usta oyuncu Halil Ergün, emekli maaşına isyan etti.

Hülya Koçyiğit faiziyle ödeyecek

"5 TANE BÜYÜK DOMATESE 450 TL VERDİM"

19 bin TL seviyesindeki emekli maaşına tepki gösteren ve Ergün, mevcut tabloyu "utanç verici" olarak nitelendirdi. 19 bin TL ile geçinmenin imkansız olduğunu vurgulayan usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün daha önce alışveriş yaptığım bir yerden 5 tane büyük domatese 450 TL verdim. 19 bin lira ne ya? Bu insanlar ne yapacak?"