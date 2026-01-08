İrem Derici'den uyuşturucu operasyonu açıklaması

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ederken, daha önce gözaltına alınan ve test sonucu negatif çıkan İrem Derici'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yaklaşık üç ay önce, ünlü şarkıcı İrem Derici'nin gözaltına alınmasının ardından, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen test sonuçları kamuoyuyla paylaşılmış, ünlü şarkıcının test sonucu negatif çıkmıştı.

irem-derici-aciklama.jpg

"NE Kİ BU SEKTÖR, FALAKAYA MI YATIRIYORLAR BİZİ?"

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ederken, test sonuçları negatif çıkan isimlerin alkışlanmasını doğru bulmadığını belirten Derici, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

"Uzun süredir süren bir operasyonun introsunda vardım biliyorsunuz. Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları ekstra alkışlamak da bana hiç mantıklı gelmiyor çünkü zaten olması gereken bu ya… 'Helal olsun, bu sektörde temiz kalabilmiş' ??? W*F, ne ki bu sektör, falakaya mı yatırıyorlar bizi? Kimsenin rahatı gö*üne batmasın lütfen, elinizdeki yeteneğin kıymetini bilin."

"İDOLLERİM ÖLDÜĞÜ İÇİN TRAVMAMDIR"

Açıklamalarının ardından bir takipçisinin yorumuna da yanıt veren Derici, "Aslında içen içer, kime ne, ama idollerimin hepsi bu b*ktan öldüğü için bende travmadır. Temiz ya da kirli yanlış bir sıfatlandırma oldu, haklısınız." ifadelerini kullandı.

irem-derici.jpg

NE OLMUŞTU?

8 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Dilan Polat, Engin Polat, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan’ın da bulunduğu 19 ünlü ismin test sonuçları açıklanmıştı.

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olduğu belirtilmişti.

Daha sonra düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Melisa Döngel, Şeyma Subaşı gibi isimlerin test sonuçlarının pozitif, İrem Sak ve Danla Bilic'in ise negatif çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

Son olarak Aleyna Tilki'nin de test sonucunun pozitif olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

