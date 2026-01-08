Hollywood’u sarsan cinayet davasında ünlü avukat dosyadan çekildi

Hollywood’u sarsan cinayet davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşini öldürmekle suçlanan oğlu Nick Reiner’ı savunan ünlü avukat Alan Jackson, dosyadan çekildi.

Hollywood'u sarsan yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ın ölümüyle ilgili davada, ebeveynlerini bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 32 yaşındaki Nick Reiner’ın savunmasını üstlenen ünlü avukat Alan Jackson, davadan çekildiğini açıkladı.

"ETİK VE HUKUKİ OLARAK YASAK"

Daha önce Harvey Weinstein ve Kevin Spacey gibi isimleri savunan ünlü avukat Alan Jackson, Los Angeles Üst Mahkemesi'nde görülen duruşmada Nick Reiner'ı artık temsil etmeyeceğini duyurdu.

Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jackson, çekilme kararıyla ilgili, "Hem benim hem de Nick’in kontrolü dışındaki bazı koşullar, bu temsili sürdürmemizi imkansız kıldı. Nedenlerini açıklamam etik ve hukuki olarak yasak" dedi.

Jackson ayrıca, davadan çekilmesine rağmen müvekkilinin masum olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

MAHKEMEDEKİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

14 Aralık’ta Los Angeles’taki evlerinde ölü bulunan Reiner çiftinin cinayet davasında sanık kürsüsüne çıkan Nick Reiner, henüz bir savunma beyanında bulunmadı. Duruşma sırasında birkaç kez gülümsediği görülen Nick Reiner'ın tavırları mahkeme salonundakileri şaşırttı.

Nick Reiner’ın savunmasını bundan sonra bir kamu avukatı üstlenecek.

SAVCILIK MAHKUMİYETTEN EMİN

Bölge Savcısı Nathan Hochman, davanın sonucundan emin olduklarını belirtti. Hochman, "Jürinin Nick Reiner’ı ebeveynlerini vahşice katletmekten suçlu bulacağına dair güvenimiz tam" açıklamasında bulundu.

Rob Reiner ve eşi Michele’in ölümüyle ilgili davanın bir sonraki duruşması 23 Şubat’ta görülecek.

