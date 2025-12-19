Ünlü şarkıcı Berkay’ın, yaklaşık üç aydır eşi Özlem Ada Şahin ve çocuklarıyla birlikte bir otelde yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü çiftin, kendi evleri yerine otelde kalmayı tercih etme sebebi ise merak konusu oldu.

Bu tercihin ardında büyük bir yatırım ve taşınma süreci yattığı öğrenildi. Zekeriyaköy’den yeni bir villa satın alan Berkay Şahin, taşınmadan önce evin içini tamamen yenilemek için geniş çaplı bir tadilat başlattı.

Feyza Civelek dava açacağını duyurdu

KRAL DAİRESİNE YERLEŞTİLER

Tadilat başlayınca, ünlü çift çocuklarıyla birlikte geçici bir çözüm arayışına girdi. Çözümü ise Tarabya’da bulunan lüks bir otelin kral dairesine yerleşmekte buldular.

Geçtiğimiz gün muhabirlerin objektiflerine takılan Berkay, konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Otel hayatının bir zorunluluktan kaynaklandığını belirten ünlü şarkıcı, "3 aydır otelde kalıyoruz, ev tadilatta" dedi.