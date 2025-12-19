Feyza Civelek dava açacağını duyurdu

Türkiye'nin sevilen dizileri arasında yer alan ‘Kızılcık Şerbeti’nde ‘Nilay’ karakterini canlandıran Feyza Civelek, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yargı yoluna başvurdu. Onur zedeleyici ve mesleki itibarını sarsmaya yönelik olduğunu belirttiği söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Civelek, avukatı aracılığıyla söz konusu iddialarda bulunan ve yayan kişiler hakkında dava açacağını duyurdu.

Ünlü oyuncu Feyza Civelek'e 5 yıl hapis istemi!

"KARALAMA KAMPANYASI"

Avukatı Ümit Abanoz aracılığıyla açıklamada bulunan Civelek, sosyal medya platformu Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Civelek'in paylaşımında, "Kamuoyunun bilgisine; Müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz. Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz. Saygılarımızla..." ifadeleri yer aldı.