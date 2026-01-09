Merve Taşkın karakol yolunda paylaştı: Keşke evden alsalardı!

Yayınlanma:
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ifade vermek üzere gittiği karakol yolunda yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımları sık sık gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, son paylaşımında polis karakoluna ifade vermeye gittiğini duyurdu.

Taksi içerisinden bir paylaşım yapan Taşkın'ın yazdığı not dikkat çekti:

"Polis karakoluna ifade vermeye gidiyorum. Keşke evden almaya gelselerdi, en azından taksi parası vermezdim."

merve-taskin-paylasim.png

NE OLMUŞTU?

Taşkın'ın neden ifadeye çağrıldığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, geçtiğimiz haftalarda bir gelişme yaşanmıştı. Bir yıl önce yayınlanan bir programdaki diyalogları gerekçe gösterilerek, Merve Taşkın ve programın sunucusu Hülya Avşar hakkında "fuhuşa teşvik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

merve-taskin.webp

Fenomen isim, ayrıca geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı.

Söz konusu paylaşımında, Sevgililer Günü'nde yalnız kalanlara 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğini duyuran Taşkın, mahkemedeki savunmasında bu ifadelerin tamamen mizah amaçlı olduğunu dile getirmişti.

Mahkeme, 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırarak, davayı ileri bir tarihe ertelemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

