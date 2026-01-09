Mabel Matiz'den "bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı" diye soran hakime unutulmayacak yanıt
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında “Perperişan” isimli şarkısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Ünlü şarkıcı hakkında söz konusu soruşturma kapsamında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, Matiz hakkında 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.
6 yıla kadar hapsi istenen ünlü şarkıcı bugün hakim karşısına çıktı.
"BİR ARABESK ŞARKICISI SÖYLESE AYNI SORUYU SORAMAYACAKTINIZ"
T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, hakim, Matiz'e "Bu bir erkeğe yazılmış bir şarkı mı?" sorusunu sordu. Ünlü şarkıcı şu yanıtı verdi:
"Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese aynı soruyu soramayacaktınız. Herkes herkes için söyleyebilir. Bunun sınırını benim koymam haddime değil."
"BU ŞARKININ DA MÜSTEHCEN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
"Şarkı sözlerinin müstehcen olduğu iddiasıyla buradasınız, ‘cici toy bebe, sal kuşu hanesine, yanmalı hangisine’ bu sözler ne anlama geliyor?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:
"Bu şarkıyı 1.5 yıl önce yazdım. Şarkı bir Fransız grubun albümünde yer aldı. Onlar burası ile çok ilgililer. Ben de halk edebiyatına özenerek bir şarkı yazdım. Sosyal medyada köpürtüldüğü gibi bir anlam yoktur. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir.
- Dolayısıyla iddia edildiği gibi böyle bir niyetle yazmış olmam söz konusu değildir. Bu şarkının da müstehcen olduğunu düşünmüyorum. Bu şarkı türkülerden çıkarılmış bir şarkıdır. Bu şarkılar TRT’de hala yayınlandığına göre böyle bir durum da olmadığını düşünüyorum.
- Cici toy bebe yetişkin bir bireyi ifade etmektedir. Cici toy bebe biraz Ankara ağzı aslında ama buradaki niyetim olgun birini ifade ediyor. İfadem aynen geçerlidir. Kuş halk edebiyatında kısmet demektir. Farklı anlamları vardır. Ama ima edilen anlamı içermemektedir. Gözü kara bir aşığın aşkının büyüklüğünden dolayı ifadelerdir bunlar."