Mabel Matiz'den "bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı" diye soran hakime unutulmayacak yanıt

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında “Perperişan” isimli şarkısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Ünlü şarkıcı hakkında söz konusu soruşturma kapsamında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, Matiz hakkında 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.

6 yıla kadar hapsi istenen ünlü şarkıcı bugün hakim karşısına çıktı.

"BİR ARABESK ŞARKICISI SÖYLESE AYNI SORUYU SORAMAYACAKTINIZ"

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, hakim, Matiz'e "Bu bir erkeğe yazılmış bir şarkı mı?" sorusunu sordu. Ünlü şarkıcı şu yanıtı verdi:

"Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese aynı soruyu soramayacaktınız. Herkes herkes için söyleyebilir. Bunun sınırını benim koymam haddime değil."

"BU ŞARKININ DA MÜSTEHCEN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Şarkı sözlerinin müstehcen olduğu iddiasıyla buradasınız, ‘cici toy bebe, sal kuşu hanesine, yanmalı hangisine’ bu sözler ne anlama geliyor?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: