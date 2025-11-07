Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon lira alacağı dizi için sete çıktı

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşacağı, OGM Pictures imzalı yeni dizisi "A.B.İ." için sete çıktı.

Dizi, ünlü oyuncunun bölüm başına alacağı iddia edilen ücretle çok konuşulmuştu. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Kenan İmirzalıoğlu'nun projeden bölüm başına 4 buçuk milyon kazanacağını öne sürmüştü.

"A.B.İ."DEN İLK KARE

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu diziden ilk fotoğraf geldi.

Dizinin resmi hesabı "A.B.İ. sete çıktı! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk kare" notuyla ünlü oyuncunun fotoğrafını paylaştı.

OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda; Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi isimler yer alıyor.