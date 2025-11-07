Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon lira alacağı dizi için sete çıktı

Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon lira alacağı dizi için sete çıktı
Yayınlanma:
Kenan İmirzalıoğlu'nun, bölüm başına 4.5 milyon lira alacağı iddia edilen yeni dizisi "A.B.İ." (Aile Bir İmtihandır) için çekimler başladı.

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşacağı, OGM Pictures imzalı yeni dizisi "A.B.İ." için sete çıktı.

Dizi, ünlü oyuncunun bölüm başına alacağı iddia edilen ücretle çok konuşulmuştu. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Kenan İmirzalıoğlu'nun projeden bölüm başına 4 buçuk milyon kazanacağını öne sürmüştü.

kenan-afra.jpg

Fatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yokFatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok

"A.B.İ."DEN İLK KARE

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu diziden ilk fotoğraf geldi.

Dizinin resmi hesabı "A.B.İ. sete çıktı! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk kare" notuyla ünlü oyuncunun fotoğrafını paylaştı.

kenan-set.jpg

Annesine şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Güllü'nün oğlu ilk defa konuştuAnnesine şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Güllü'nün oğlu ilk defa konuştu

OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda; Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi isimler yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Magazin
Fatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok
Fatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok
Güzellik yarışmasında skandal: Salonu terk ettiler!
Güzellik yarışmasında skandal: Salonu terk ettiler!