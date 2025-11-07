Fatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok

15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

Sanat camiasını ve sevenlerini endişelendiren Ürek'in son durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv'den yeni bir açıklama geldi.

Hürriyet'in haberine göre Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, şarkıcının durumunun stabil seyrettiğini dile getirdi ve kritik sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte beklemek zorundayız. Sürecin ne kadar devam edeceğini Allah’tan başka kimse bilmiyor. Çünkü 8 ay uyuyan da 3 ay uyuyan da var. Bu insanların arasında uyanıp eskisi gibi olabilenler de var, olamayanlar da var.

Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok çünkü zaten doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Şu an raporları iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı."