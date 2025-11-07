Fatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok

Fatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok
Yayınlanma:
Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu

15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

Sanat camiasını ve sevenlerini endişelendiren Ürek'in son durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv'den yeni bir açıklama geldi.

fatih-urek.jpg

İrem Derici Hollanda'da saldırıya uğradıİrem Derici Hollanda'da saldırıya uğradı

"8 AY UYUYAN DA 3 AY UYUYAN DA VAR"

Hürriyet'in haberine göre Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, şarkıcının durumunun stabil seyrettiğini dile getirdi ve kritik sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte beklemek zorundayız. Sürecin ne kadar devam edeceğini Allah’tan başka kimse bilmiyor. Çünkü 8 ay uyuyan da 3 ay uyuyan da var. Bu insanların arasında uyanıp eskisi gibi olabilenler de var, olamayanlar da var.

Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok çünkü zaten doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Şu an raporları iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Magazin
Güzellik yarışmasında skandal: Salonu terk ettiler!
Güzellik yarışmasında skandal: Salonu terk ettiler!
Ünlü oyuncu diziden çıkarıldı: Sosyal medyada isyan etti
Ünlü oyuncu diziden çıkarıldı: Sosyal medyada isyan etti