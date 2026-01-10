Demet Akalın'ın iddialarına Blok3'ten yanıt: 'Anneannemle yaşıt cevap vermek yakışmaz'

2025 yılında Spotify Türkiye listelerinde en çok dinlenen sanatçı olan Blok3, kendisi hakkında yorum yapan Demet Akalın’a sessiz kalmadı.

Daha önce Akalın, Blok3’ün listelerde birinci olmasını eleştirerek, dijital platformlarda manipülasyon iddiasında bulunmuştu:

“Ebo yazın Okan’a (Eşi Okan Kurt) telefon açtı, ‘Ablayı 1 numaradan indireceğiz’ dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor”

Hakkında soruşturma açılan Blok3'ten ilk açıklama!

Demet Akalın: Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım!

"ANNEANNEMLE YAŞIT"

Blok3, Zorlu Center’da basının sorularını yanıtladı ve ünlü popçuya ilişkin düşüncelerini paylaştı:

“En son 1 numara olalı 10 yıl olmuştur. Bizim büyüklerimiz bize iftira ediyor. Biz küçükleri olarak cevap vermeyelim, ‘Ne diyorlarsa doğru’ diyelim ama ben insanlara böyle şeyleri yakıştıramıyorum. Bu kadar zor bir süreçte birçok şeyi başarmışız. Cevap vermek bana yakışmaz, çünkü annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Kendisi benim teyzem sayılır, saygıyla karşılıyorum.”

Ayrıca Blok3, Akalın’ın kendisine laf atmasının gündemde kalmak amacı taşıdığını belirterek, “Konuşulmak için bana laf atmak zorunda kalıyor. Ona istediği son primi vereyim. Biz bu kadar başarı elde ettik, dünya listelerini mi kandırdık? Global Spotify beni paylaşıyor, teşekkür ve tebrik mesajları atıyor. Ama bizim memleketimizde büyüklerimiz bize destek olmak yerine iftira atıyor. Teyzem Instagram’daki botlarını silerse iyi olur” ifadelerini kullandı.