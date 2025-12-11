Demet Akalın: Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım!

Demet Akalın: Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım!
Yayınlanma:
Demet Akalın, dün gece düzenlenen bir ödül töreninde "Yılın Müzik İnsanı" ödülünün Sefo’ya verilmemesine tepki gösterdi.

Dün gece gerçekleştirilen ve sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı bir ödül töreni, dağıtılan ödüllerle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Gecede "Yılın Müzik İnsanı" kategorisindeki ödül, ünlü rapçi Emirhan Çakal'a (Çakal) takdim edildi.

akal-gq.webp

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, ödülün Çakal'a verilmesine tepki gösterdi.

Daha önce de müzik listeleri ve ödüller konusunda yaptığı çıkışlarla bilinen Akalın, bu yılın en başarılı isminin Sefo olduğunu savundu.

sefo-demet-akalin.jpg

"İLLA ÇİZGİMDEN ÇIKARACAKSINIZ!"

Akalın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben 53 yaşındayım Sefo 27 yaşında! Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım, 'boşver abla takdir Allah'ın ve halkın' diyor! Bu senenin şarkısını yapan genç Sefo'dur, müzik adamı da odur! İlla çizgimden çıkaracaksınız! Bana da yıllar önce Türkan'la ödülü vermek istememişlerdi, bestecisine verdik dediler! Babaları okudu ya sanki."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

