Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı ve yakında ekrana gelmeye hazırlanan ‘Abi’ dizisinin setinde kriz çıktı. Kenan İmirzalıoğlu’nun uzun bir aradan sonra ekranlara döneceği projenin yönetmen koltuğunda oturan Taylan Biraderler (Yağmur ve Durul Taylan ) ile yollar ayrıldı.

25 DAKİKALIK ÇEKİMİ BEĞENMEDİ

Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu ile dizinin Taylan Biraderler arasında yaşanan krizi anlattı. Üstündağ'ın iddiasına göre; Taylan Biraderler yönetiminde yaklaşık 20-25 dakikalık bir çekim yapıldı. Ancak yapım şirketi ve oyuncuların katıldığı izleme toplantısında beklenmedik bir olay yaşandı.

"MOBBİNG TARZI KONUŞMALAR YAPILDI"

Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu’nun ortaya çıkan işten hiç memnun kalmadığını belirterek o anları şöyle aktardı:

"Kenan İmirzalıoğlu çekilen bölümü hiç beğenmedi. O beğenmeyince homurdanmalar başladı. Bayağı sözlü, mobbing tarzı konuşmalar yapıldı. Şöyle diyebiliriz: Kenan istedi, yönetmen değişti."

YERİNE CEM KARCI GELDİ

Taylan Biraderler ile yaşanan bu krizin ardından yönetmen koltuğuna Cem Karcı getirildi. Üstündağ, bu değişiklik için "Cem Karcı ile Kenan İmirzalıoğlu çok yakın arkadaşlar, tatillere bile beraber gidiyorlar. Cem Karcı, 'Sahipsizler' dizisini bırakıp ekibiyle birlikte buraya geldi" ifadelerini kullandı.