Miss Universe güzelinin hayati tehlikesi sürüyor: Son durumu açıklandı

Yayınlanma:
Podyumdaki boşluğa düşerek ağır yaralanan Miss Universe güzeli Gabrielle Henry’nin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

Meksika’da düzenlenen ve birçok skandalın gölgesinde tamamlanan Miss Universe 2025 yarışmasında talihsiz bir kaza yaşanmıştı.

19 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen ön eleme gecesinde meydana gelen olayda, turuncu elbisesiyle sahneye çıkan 28 yaşındaki Jamaika güzeli Gabrielle Henry, podyumdan düşmüş ve sedyeyle hastaneye kaldırılmıştı.

495555.jpg

"KAFA İÇİ KANAMA VE KIRIKLAR VAR"

Yaşam mücadelesi verdiği belirtilen Henry ile ilgili, organizasyon tarafından yeni açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Henry, ön eleme yarışması sırasında yürüyüşünü yaparken sahnedeki bir açıklıktan ciddi bir düşüş yaşadı. Bu durum, bilinç kaybıyla birlikte kafa içi kanama, kırık, yüz yaralanmaları ve diğer ciddi yaralanmalara yol açtı."

gabrielle-henry.webp

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI

Genç modelin şu anda yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Doktorların yakın takibi altında olan Henry’nin, doktorların onay vermesi halinde tedavisine devam edilmek üzere ülkesi Jamaika’ya sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan Miss Universe yönetimi, yaşanan kazanın ardından Gabrielle Henry'nin tüm hastane ve tedavi masraflarının yanı sıra, bu zorlu süreçte yanında bulunan annesi ve kız kardeşinin seyahat ve konaklama ücretlerinin de organizasyon tarafından karşılandığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Magazin
