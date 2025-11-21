Miss Universe yarışmasının birincisi belli oldu: Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Yayınlanma:
Türkiye'yi Ceren Arslan'ın temsil ettiği Miss Uvierse 2025 yarışmasının birincisi belli oldu. Ceren Arslan ilk 30'a giremedi.

2025 Miss Universe Kainat Güzeli Yarışması’nı kazanan isim belli oldu. Tayland'da düzenlenen final gecesinde yarışmayı kazanarak tacı alan isim Meksika güzeli Fatima Bosch oldu. İlk 5 şu şekilde sıralandı:

1) Meksika – Fatima Bosch

2) Tayland – Praveenar Singh

3) Venezuela – Stephany Abasali

4) Filipinler – Ahtisa Manalo

5) Fildişi Sahili – Olivia Yace

fatima.jpg

Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise bu yılki Miss Universe'te ilk 30'da giremedi. Sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arslan, karara sitem etti.

"JÜRİMİZ DEMEK Kİ BENİ O İLK 30'DAN DAHA ÇİRKİN BULDU"

Ceren Arslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok çabaladık, çok emek verdik. O yüzden de bunu özellikle çekmek istedim. Hepsi için ayrıca teşekkür ederim. Jürimiz demek ki beni o ilk 30'dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok yani, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Verdiğiniz emekler için de hakkınızı helal edin. Elimden geleni yaptım. Görüşmek üzere."

ceren-arslani.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

