Miss Universe'te korkutan kaza! Hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Miss Universe 2025'te Jamaika'yı temsil eden Gabrielle Henry sahneden düştü. Henry hemen hastaneye kaldırılırken, organizasyonun yarışmayı durdurmadan devam ettirmesi sosyal medyada tepki topladı.

Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Miss Universe 2025 Kainat Güzellik Yarışması'nın dün gerçekleşen etkinliğinde korkutan bir kaza yaşandı.

Olay, 28 yaşındaki Jamaika güzeli Gabrielle Henry'nin turuncu bir elbise ve yüksek topuklu ayakkabılarla podyumda yürüdüğü sırada meydana geldi. Video görüntülerinde, Henry'nin sahnenin önünde poz verdikten sonra platformun kenarından inmeye çalışırken düştüğü görüldü.

new-project-2025-11-20t143857-244.jpg

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Henry, podyumdan düştükten sonra hemen sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

Miss Universe Organizasyonu Başkanı Raul Rocha ve Miss Universe Jamaica Organizasyonu tarafından yapılan resmi açıklamalarda, Henry'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yapılan kontrollerde kemiklerinde kırık olmadığı, sadece hafif yaralar aldığı belirtildi. Ancak, Henry'nin tamamen iyileştiğinden emin olmak için testlere devam edildiği ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

gabrielle-henry.jpg

GÖSTERİ DEVAM EDİNCE TEPKİ YAĞDI

Yaşanan bu kazaya rağmen, gösterinin kesintisiz devam etmesi kararı sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Henry'nin final turlarında yarışmaya devam edip edemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

