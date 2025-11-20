Ceren Arslan'a mobbing mi uygulanıyor? Türk bayrağına izin verilmedi oylama yeniden açıldı

Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, yaptığı çarpıcı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Arslan, yaptığı paylaşımlarda yarışma sürecinde mobbinge uğradığını iddia ederken, sahnede Türk bayrağı almasına izin verilmediği anlar ve kazandığı kategorinin yeniden oylamaya açılması büyük tartışma yarattı.

TÜRK BAYRAĞINI ALMASINA İZİN VERİLMEDİ

Bangkok'ta düzenlenen yarışmada Türkiye adına mücadele eden 26 yaşındaki Ceren Arslan, sosyal medya paylaşımlarında sahnede Türk bayrağını istediği ancak güvenlik görevlisinin bayrağı almasına izin vermediği anların görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarında, mobbinge uğradığını ifade eden Arslan, "Ben elimden geleni yapıyorum, elime Türk bayrağı çizdim. Herkes görsün, bilsin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de yarıştığı Miss Universe'de bir skandal daha! "Bu maskaralığın bir parçası olamam"

KAZANDIĞI KATEGORİ YENİDEN OYLAMAYA AÇILDI İDDİASI

Ceren Arslan'ın diğer tepkisi ise "En İyi Ulusal Kostüm" kategorisinde yaşandı. Arslan, tercih ettiği kaftanla en çok oyu alarak bu kategoride birincilik elde etmesine rağmen, oylamanın habersizce yeniden oylamaya açıldığını duyurdu ve destek istedi.

SAÇ VE MAKYAJINI KENDİ YAPIYOR

Ceren Arslan, paylaşımlarında kostüm sponsorunun olmadığını, saç ve makyajının da kendisi tarafından yapıldığını ifade etti.

Kampta fotoğraflarının çekilmediği iddialarına yönelik olarak ise, "Böyle şeyler yaşanıyor. Bazı ülkeler kendi adayları için özel ekipler gönderiyor" açıklamasını yapmıştı.

Ceren Arslan'ın bazı sosyal medya paylaşımları: