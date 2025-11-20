Ceren Arslan'a mobbing mi uygulanıyor? Türk bayrağına izin verilmedi oylama yeniden açıldı

Yayınlanma:
Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan'ın, sahnedeyken Türk bayrağı almasına izin verilmediği görüntüler ortaya çıktı. Arslan paylaşımlarında, "En İyi Ulusal Kostüm" kategorisinde birinci olmasına rağmen oylamanın yeniden açıldığını belirtti.

Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, yaptığı çarpıcı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Arslan, yaptığı paylaşımlarda yarışma sürecinde mobbinge uğradığını iddia ederken, sahnede Türk bayrağı almasına izin verilmediği anlar ve kazandığı kategorinin yeniden oylamaya açılması büyük tartışma yarattı.

ceren-arslan.jpg

TÜRK BAYRAĞINI ALMASINA İZİN VERİLMEDİ

Bangkok'ta düzenlenen yarışmada Türkiye adına mücadele eden 26 yaşındaki Ceren Arslan, sosyal medya paylaşımlarında sahnede Türk bayrağını istediği ancak güvenlik görevlisinin bayrağı almasına izin vermediği anların görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarında, mobbinge uğradığını ifade eden Arslan, "Ben elimden geleni yapıyorum, elime Türk bayrağı çizdim. Herkes görsün, bilsin" ifadelerini kullandı.

new-project-2025-11-20t123623-877.jpg

Türkiye'nin de yarıştığı Miss Universe'de bir skandal daha! "Bu maskaralığın bir parçası olamam"Türkiye'nin de yarıştığı Miss Universe'de bir skandal daha! "Bu maskaralığın bir parçası olamam"

KAZANDIĞI KATEGORİ YENİDEN OYLAMAYA AÇILDI İDDİASI

Ceren Arslan'ın diğer tepkisi ise "En İyi Ulusal Kostüm" kategorisinde yaşandı. Arslan, tercih ettiği kaftanla en çok oyu alarak bu kategoride birincilik elde etmesine rağmen, oylamanın habersizce yeniden oylamaya açıldığını duyurdu ve destek istedi.

ceren-arslan-kaftan.jpg

SAÇ VE MAKYAJINI KENDİ YAPIYOR

Ceren Arslan, paylaşımlarında kostüm sponsorunun olmadığını, saç ve makyajının da kendisi tarafından yapıldığını ifade etti.

Kampta fotoğraflarının çekilmediği iddialarına yönelik olarak ise, "Böyle şeyler yaşanıyor. Bazı ülkeler kendi adayları için özel ekipler gönderiyor" açıklamasını yapmıştı.

Ceren Arslan'ın bazı sosyal medya paylaşımları:

ghfgh-001.png

vbnvbnv-001.png

hjghjg-001.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!