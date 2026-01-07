Alışveriş tutarı yüzünden akrabasını öldürdü

Alışveriş tutarı yüzünden akrabasını öldürdü
Yayınlanma:
Manisa'nın Soma ilçesinde iki akraba arasındaki alışveriş tutarı tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavga trajediyle sonuçlandı. Kahraman Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti.

ALIŞVERİŞ TUTARI TARTIŞMAYA YOL AÇTI

Olay, ilçenin Kahraman Mahallesi'nde bir bakkal işleten Cavit C. ile akrabası 43 yaşındaki Barış C. arasında çıktı. İddiaya göre, iki akraba alışveriş tutarı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında Cavit C., akrabası Barış C.'ye tabancayla ateş açtı. Göğsünden vurulan Barış C. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Barış C.'nin öldüğünü tespit etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Cavit C., polis ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

