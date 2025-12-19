Tartıştığı akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Zonguldak'ta Murat D., tartıştığı akrabası 44 yaşındaki Serkan Akdal'ı bıçakla öldürdü.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay, kent merkezinde Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleşti.

Serkan Akdal ile akrabası olduğu öğrenilen Murat D. Arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AKDALI DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce Murat D. yanında bulunan bıçakla Akdal'a saldırdı.

Akdal, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Serkan Akdal, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akdal’ın acı haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşına boğuldu. Ekipler, olay yerinden kaçan Murat D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI

Yayla Mahallesi’nde bir ağaçlık alana kaçtığı belirlenen Murat D., yapılan operasyonla yakalandı. Bu esnada ekipler, cinayette kullanılan bıçağı bulmak için park ve valilik çevresindeki çalıları aradı.

Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.