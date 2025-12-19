Tartıştığı akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Yayınlanma:
Zonguldak'ta Murat D., tartıştığı akrabası Serkan Akdal'ı bıçakla öldürdü.

Zonguldak'ta Murat D., tartıştığı akrabası 44 yaşındaki Serkan Akdal'ı bıçakla öldürdü.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay, kent merkezinde Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleşti.

Serkan Akdal ile akrabası olduğu öğrenilen Murat D. Arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

akrabasini-bicakla-oldurdu-1069978-317503.jpg

AKDALI DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce Murat D. yanında bulunan bıçakla Akdal'a saldırdı.

Akdal, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

'Sürekli para isteyen' akrabasını vurdu'Sürekli para isteyen' akrabasını vurdu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Serkan Akdal, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akdal’ın acı haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşına boğuldu. Ekipler, olay yerinden kaçan Murat D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

akrabasini-bicakla-oldurdu-1069975-317503.jpg

YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI

Yayla Mahallesi’nde bir ağaçlık alana kaçtığı belirlenen Murat D., yapılan operasyonla yakalandı. Bu esnada ekipler, cinayette kullanılan bıçağı bulmak için park ve valilik çevresindeki çalıları aradı.

Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Türkiye
Uyuşturucu operasyonunda millî sporcu da gözaltına alınmış
Uyuşturucu operasyonunda millî sporcu da gözaltına alınmış
Cemevi önünde panik anları! Trafoda yangın çıktı
Cemevi önünde panik anları! Trafoda yangın çıktı