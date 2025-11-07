'Sürekli para isteyen' akrabasını vurdu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, akrabası olduğu belirtilen iki kişi arasında para talebi nedeniyle çıkan kavga silahlı saldırıyla sonuçlandı. Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir pastanede 5 Kasım akşamı meydana gelen olayda, pastane çalışanı 48 yaşındaki Şevki S., 41 yaşındaki akrabası Ahmet K.'yı av tüfeğiyle bacağından yaraladı.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE VURDUM"

İddiaya göre, pastaneye gelen Ahmet K.'nın para istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şevki S., av tüfeğiyle Ahmet K.'nın bacağına ateş etti ve ardından olay yerinden kaçtı. Yaralı Ahmet K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Motorize polis ekipleri, şüpheli Şevki S.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakındaki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. İfadesinde, "Sürekli gelip benden harçlık istiyordu. Birkaç kez verdim ancak istemeye devam etti. Çok üsteleyince küfürleştik. Bir anlık öfkeyle vurdum" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevki S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, Adli Tıp Birimi'ne götürülürken gazetecilere "Nefsi müdafaa var" dediği aktarıldı.