3 yıl sonra intikam saldırısı! Pompalı tüfekle vurdu

Bursa'da Onur Y., 3 yıl önce kardeşinin ölümüne neden olan Barış A.'yı pompalı tüfekle vurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Onur Y., 3 yıl önce yaşanan kazada 12 yaşındaki kardeşi Uras'ın ölümüne neden olan Barış A.'yı pompalı tüfekle vurdu.

19 Ağustos 2022'de Barış A.'nın kullandığı otomobil Fatih Mahallesi Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Y.'ye çarptı.

bursa-kazada-kardesinin-olumune-neden-o-981995-291577-1.jpg

27 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Uras Y., kazası sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ancak 27 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

3 yıl önce yaşanan kazanın ardından Uras'ın ağabeyi Onur Y., bugün saat 16.00 sıralarında kullandığı otomobille, kardeşinin ölümüne neden olan kazayı yapan Barış A.'nın yaşadığı siteye geldi.

bursa-kazada-kardesinin-olumune-neden-o-981992-291577.jpg

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Aracından inen Onur Y., site bahçesinde gördüğü Barış A.'ya beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar Barış A.'nın sağ bacağına isabet etti. Barış A., kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Onur Y. geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Barış A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü!Babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü!

Devrettiği işyerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları kameradaDevrettiği işyerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Onur Y.'nin kullandığı otomobili olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir otoparkta terk edilmiş buldu.

Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfek ele geçirildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

