Babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü!

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, bir kişi oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evde, akşam saatlerinde silah sesi duyulmasıyla ortaya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, 59 yaşındaki Yaşar Yılmaz'ı silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrorollerde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
BABASINI POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ
Polis ekiplerince yapılan detaylı incelemede, Yaşar Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.
Olayın ardından evden uzaklaşan şüpheli M.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)