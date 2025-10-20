Babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü!

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde bir evden gelen silah sesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, 59 yaşındaki Yaşar Yılmaz'ın oğlu tarafından silahla vurulmuş halde olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.