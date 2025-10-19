Şanlıurfa'da karşıya geçerken otomobil çarpan yaya öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana geldi. K.L. yönetimindeki 27 D 7653 plakalı otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Yusuf Korkmaz'a çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü K.L., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.