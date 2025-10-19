Şanlıurfa'da karşıya geçerken otomobil çarpan yaya öldü

Şanlıurfa'da karşıya geçerken otomobil çarpan yaya öldü
Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 58 yaşındaki Yusuf Korkmaz hayatını kaybetti.Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 58 yaşındaki Yusuf Korkmaz hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlendiŞanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlendi

Kaza, Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana geldi. K.L. yönetimindeki 27 D 7653 plakalı otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Yusuf Korkmaz'a çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çanakkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybettiÇanakkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Kazanın ardından otomobil sürücüsü K.L., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Türkiye
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
KKTC'de seçimi kaybeden Ersin Tatar'dan ilk açıklama
KKTC'de seçimi kaybeden Ersin Tatar'dan ilk açıklama