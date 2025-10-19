Çanakkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesi Çan-Bayramiç karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyon ile ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ticari araç sürücüsü Mutahher Uslu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan-Bayramiç karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Etili köyü çevre yolunda gerçekleşti. Mutahher Uslu idaresindeki 17 ZC 165 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen H. K. idaresindeki 12 AK 283 plakalı kamyon ile çarpıştı.

anakkale-1.jpg

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaşındaki bebek öldü!Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaşındaki bebek öldü!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ticari araç sürücüsü Mutahher Uslu, ilk olarak Çan Devlet Hastanesi'ne, ardından ise durumu daha kritik olduğu için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Uslu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

