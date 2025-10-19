Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaşındaki bebek öldü!

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı feci bir kaza meydana geldi.

Saat 16.30 sıralarında yaşanan İzmir-Ankara D300 Karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 32 yaşındaki Sezer Başız'ın kullandığı 03 ABC 298 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

OTOMOBİL, KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI

Kontrolden çıkan araç, aynı yönde ilerlemekte olan 44 yaşındaki İsmail Ulusu'nun kullandığı 43 AEA 905 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönüştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan Sezer Başız (32), Kardelen Başız (21), Aysel Başız (3), Hülya Başız (1), Zümranur Turan (11), Asel Başız (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar aha sonra ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

3 yaşındaki bebek Asel Başız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, 5 yaralı ise Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.