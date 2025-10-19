Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi!

Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi!
Yayınlanma:
Denizli'de tur otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 6’sı ağır 32 kişi de yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, İzmir’den günlük tura katılan kişileri taşıyan otobüs kaza yaptı.

Feci kaza, saat 18.00 sıralarında Denizli-Buldan ilçesi karayolunda meydana geldi.

İzmir’den Günübirlik tura katılanları taşıyan Cevdet Uça'nın kullandığı 35 CEJ 048 plakalı otobüs, Bölme Kaya Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

denizlide-tur-otobusu-devrildi-1-olu-971390-288443.jpg

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede yolculardan 67 yaşındaki Güldane Altınova’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

denizlide-tur-otobusu-devrildi-1-olu-971388-288443.jpg

Kazada, yaralanan sürücü dahil 32 kişi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

denizlide-tur-otobusu-devrildi-1-olu-971387-288443.jpg

6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, 6’sının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Güldane Altınova’nın cenazesi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi sorguna kaldırıldı.

denizlide-tur-otobusu-devrildi-1-olu-971386-288443.jpg

Otobüsün Denizli’nin Buldan ilçesine günlük tur gezisi düzenlediği, kazanın da tur sonrası İzmir’e dönerken yaşandığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

