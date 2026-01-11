Gazeteci Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı

Yayınlanma:
Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci Fatih Ergin, kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımla yine gözaltına alındığını duyurdu.

Ergin'in gözaltı nedeni henüz bilinmiyor.

Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin adli kontrol ile serbest bırakıldıSon Dakika | Gazeteci Fatih Ergin adli kontrol ile serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Ergin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilere "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden Büyükçekmece Adliyesine getirilen Ergin'in savcılık ifadesi tamamlandıktan sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ergin, haftada bir imza zorunluluğu ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.

Ergin'in Yalova'da polis ve IŞİD teröristleri arasında saatlerce süren, 3 polisin şehit olduğu çatışmaya ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı düşünülmüştü.

Ergin'in bu konuya ilişkin yaptığı bazı haberlere erişim engeli de getirilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

