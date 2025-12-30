Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin adli kontrol ile serbest bırakıldı

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Fatih Ergin, "Şu anda gözaltına alınıyorum..." ifadesini kullandı.

Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı

SERBEST BIRAKILDI

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen Ergin'in savcılık ifadesi tamamlandı. Adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ergin, haftada bir imza zorunluluğu ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Yerlikaya açıkladı: Yalova paylaşımı yapan 16 kişiye gözaltı

GÖZALTI SEBEBİ O PAYLAŞIMLAR MI?

Fatih Ergin'in gözaltına alınma gerekçesinin sosyal medyada Ergin'in Yalova'da polis ve IŞİD teröristleri arasında saatlerce süren, 3 polisin şehit olduğu çatışmaya ilişkin yaptığı paylaşımlar sebebiyle olabileceği değerlendiriliyor.

Ergin'in bu konuda yaptığı bazı haberlere erişim engeli de getirilmişti.

Ergin'in söz konusu paylaşımlarından bazıları şöyle: