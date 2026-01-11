Bakırköy'de metro durağında yangın çıktı!

Yayınlanma:
Bakırköy'de Yenibosna Metro durağının yanındaki elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangın boyunca patlamalar meydana gelirken alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Yenibosna Metro durağının hemen yanında bulunan elektrik kablolarında yanında elektrik kablolarında yangın çıktı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde Yenibosna Metro durağının yanında bulunan elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın nedeniyle kablolarda zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Kablolardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

