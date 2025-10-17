Devrettiği işyerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Devrettiği işyerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Yayınlanma:
İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir kişi, devrettiği kuaför salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde hasar meydana geldi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli O.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Küçükyalı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde, geçtiğimiz gün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre O.K., daha önce kayınbiraderi olan Ş.Y.’ye devrettiği kuaför salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında işyerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

istanbul-maltepede-devrettigi-kuafor-967195-287240.jpg

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin camlarında 7 adet mermi girişi tespit etti. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerine geldiği cipi bırakarak yaya olarak kaçan şüpheli O.K.’nin yakınları olan M.E.ve S.E.'nin olay yerine yakın bir adreste ikamet ettiğini belirledi.

istanbul-maltepede-devrettigi-kuafor-967075-287240.jpg

Adrese yapılan baskında M.E., olayda kullanılan pompalı tüfeği polise teslim etti ama O.K. evde bulunamadı. Yürütülen geniş çaplı operasyonda polis ekipleri, şüpheliyi aynı gece saklandığı başka bir evde gözaltına alındı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

O.K.’nin pompalı tüfekle işyerine ateş ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Husumetlilerin otomobilini kurşun yağmuruna tutup kaçtılar!Husumetlilerin otomobilini kurşun yağmuruna tutup kaçtılar!

Söz konusu görüntülerde O.K.'nin elindeki pompalı tüfekle işyeri önüne geldiği anlar görülüyor. Bu sırada çevredekilerin 'Abi yapma' uyarılarına aldırış etmeden işyerine defalarca ateş eden O.K.'nin aynı zamanda bağırdığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak:DHA

Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Türkiye
Deprem bölgesinde taşeronların saadet zinciri ortaya çıktı: Anlat derdini Marko Paşa'ya
Deprem bölgesinde taşeronların saadet zinciri ortaya çıktı: Anlat derdini Marko Paşa'ya
Türkiye'nin meyve bahçesi kuruyor! "Sofralarımızda sebze ve meyve göremeyeceğiz"
Türkiye'nin meyve bahçesi kuruyor! "Sofralarımızda sebze ve meyve göremeyeceğiz"