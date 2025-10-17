Devrettiği işyerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Küçükyalı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde, geçtiğimiz gün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre O.K., daha önce kayınbiraderi olan Ş.Y.’ye devrettiği kuaför salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında işyerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin camlarında 7 adet mermi girişi tespit etti. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerine geldiği cipi bırakarak yaya olarak kaçan şüpheli O.K.’nin yakınları olan M.E.ve S.E.'nin olay yerine yakın bir adreste ikamet ettiğini belirledi.

Adrese yapılan baskında M.E., olayda kullanılan pompalı tüfeği polise teslim etti ama O.K. evde bulunamadı. Yürütülen geniş çaplı operasyonda polis ekipleri, şüpheliyi aynı gece saklandığı başka bir evde gözaltına alındı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

O.K.’nin pompalı tüfekle işyerine ateş ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Husumetlilerin otomobilini kurşun yağmuruna tutup kaçtılar!

Söz konusu görüntülerde O.K.'nin elindeki pompalı tüfekle işyeri önüne geldiği anlar görülüyor. Bu sırada çevredekilerin 'Abi yapma' uyarılarına aldırış etmeden işyerine defalarca ateş eden O.K.'nin aynı zamanda bağırdığı anlar da görüntülerde yer alıyor.