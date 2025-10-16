Husumetlilerin otomobilini kurşun yağmuruna tutup kaçtılar!

Yayınlanma:
Samsun’un Atakum ilçesinde, aralarında husumet olan H.K.'nin otomobiline tabanca ile ateş açarak kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi 5023'üncü Sokak'ta bulunan spor salonunun önünde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, dövmeci olduğu öğrenilen E.D. (40), boks öğretmeni E.N.U. (23) ve K.S.U. (23), husumetli oldukları spor salonu sahibi H.K.'nin otomobiline tabancayla ateş açtı.

husumetlilerin-otomobiline-ates-acan-3-s-965627-286776.jpg

OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR!

Şüpheliler silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da gece yarısı kanlı pusu: Evine giderken vurulduİstanbul'da gece yarısı kanlı pusu: Evine giderken vuruldu

Ekipler tarafından yapılan incelemeler sırasında, otomobile 6 mermi isabet ettiği tespit edildi.

husumetlilerin-otomobiline-ates-acan-3-s-965628-286776.jpg

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheliler '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından gözaltına alındı.

Tartıştığı husumetlisinin ayaklarını ciple ezdiTartıştığı husumetlisinin ayaklarını ciple ezdi

Şüpheliler, emniyete götürülürken olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




Kaynak:DHA

