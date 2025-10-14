İstanbul'da gece yarısı kanlı pusu: Evine giderken vuruldu
İstanbul Arnavutköy’de Masoud Nazari isimli kişi evinde giderken silahlı saldırıya uğradı.
Olay saat 20.30 sıralarında İslambey Mahallesi Salih Sokak’ta meydana geldi.
İran uyruklu olduğu belirtilen Masoud Nazari evine doğru yürürken kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Nazari kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede saldırıda ağır yaralandığı belirlenen Nazari, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulunurken öte yandan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)