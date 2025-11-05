Tartıştığı akrabasını pompalı tüfekle vurdu
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da bulunan bir pastanede silahlı kavga çıktı. Olay, akraba oldukları öğrenilen A.K. ile Ş.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede tırmanması sonucu meydana geldi.
AKRABASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.S., A.K.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ateş sonucu yaralanan A.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olaydan sonra kaçmaya çalışan şüpheli Ş.S. hakkında çalışma başlatan yunus polis ekipleri, kısa süre içinde şüpheliyi yakalamayı başardı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.