Tartıştığı akrabasını pompalı tüfekle vurdu

Yayınlanma:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastanede çıkan kavgada, bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden pompalı tüfekle akrabasını vurdu. Olayın şüphelisi kaçmaya çalıştığı sırada yunus polisleri tarafından yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da bulunan bir pastanede silahlı kavga çıktı. Olay, akraba oldukları öğrenilen A.K. ile Ş.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede tırmanması sonucu meydana geldi.

Sanayi sitesinde pompalı tüfekli saldırı! Atölye kana bulandı: Çok sayıda yaralıSanayi sitesinde pompalı tüfekli saldırı! Atölye kana bulandı: Çok sayıda yaralı

AKRABASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.S., A.K.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ateş sonucu yaralanan A.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başkentte bir kişinin öldüğü pompalı saldırıda yeni gelişmeBaşkentte bir kişinin öldüğü pompalı saldırıda yeni gelişme

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra kaçmaya çalışan şüpheli Ş.S. hakkında çalışma başlatan yunus polis ekipleri, kısa süre içinde şüpheliyi yakalamayı başardı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

