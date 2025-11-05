Tartıştığı akrabasını pompalı tüfekle vurdu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastanede çıkan kavgada, bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden pompalı tüfekle akrabasını vurdu. Olayın şüphelisi kaçmaya çalıştığı sırada yunus polisleri tarafından yakalandı.